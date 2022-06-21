Обнинск, Калужская область, , 17:55 — REGNUM В Обнинске Калужской области завершено расследование уголовного дела о даче взятки начальнику отдела полиции, сообщили 21 июня корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Обвиняемый попытался передать полицейскому взятку в 30 тысяч рублей Калужское региональное следственное управление СК России

По версии следствия, обвиняемый в интересах своего знакомого предпринимателя, у которого полицейскими было изъято более 100 пар кроссовок с признаками контрафакта, обратился к начальнику отдела обнинской полиции и пытался договориться о возврате обуви и непривлечении знакомого к ответственности. В этих целях обвиняемый попытался передать полицейскому взятку в размере 30 тысяч рублей. Сотрудник полиции взятку не принял.

Следствием собрана доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

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