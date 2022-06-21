Мадрид, 21 июня, 2022, 17:46 — ИА Регнум. 25-летний испанский атакующий полузащитник Дани Себальос покинет мадридский «Реал» в летнее трансферное окно, чтобы регулярно выходить на поле и получить шанс на попадание в состав сборной Испании на чемпионат мира 2022 года. Об этом 21 июня сообщило издание Marca.

Anual Дани Себальос

По информации источника, также «сливочных» по той же причине может покинуть Марко Асенсио.

В прошедшем сезоне Дани Себальос принял участие в восемнадцати матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.

За «сливочных» испанец выступал с 14 июля 2017 года после перехода из «Бетиса» за 16,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость атакующего полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.