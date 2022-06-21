Дани Себальос покинет «Реал» в летнее трансферное окно
Мадрид, 21 июня, 2022, 17:46 — ИА Регнум. 25-летний испанский атакующий полузащитник Дани Себальос покинет мадридский «Реал» в летнее трансферное окно, чтобы регулярно выходить на поле и получить шанс на попадание в состав сборной Испании на чемпионат мира 2022 года. Об этом 21 июня сообщило издание Marca.
По информации источника, также «сливочных» по той же причине может покинуть Марко Асенсио.
В прошедшем сезоне Дани Себальос принял участие в восемнадцати матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.
За «сливочных» испанец выступал с 14 июля 2017 года после перехода из «Бетиса» за 16,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость атакующего полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.