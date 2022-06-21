Саратов, , 17:46 — REGNUM В Саратове 44-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 62-летней соседки по общежитию. Вину задержанный не признает, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Жертва изнасилования LMAP

По данным следствия, 19 июня женщина вместе с соседом находилась по месту жительства в комнате общежития на улице Огородной. Вечером подозреваемый, применяя насилие к женщине, а также высказывая угрозы его применения, совершил изнасилование соседки. Женщина смогла схватить нож и, демонстрируя его, попросила злоумышленника покинуть жилище.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратове задержали 45-летнего мужчину по подозрению в убийстве 20-летней девушки, сопряженным с изнасилованием.

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