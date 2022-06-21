Воронеж, 21 июня 2022, 17:43 — REGNUM Авария с участием маршрутного автобуса ПАЗ и внедорожника Toyota Land Cruiser произошла в центре Воронежа 21 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Авария произошла в 15:20 на улице Феоктистова. По предварительным данным, водитель внедорожника при повороте не уступил дорогу маршрутному автобусу ПАЗ.
В результате автоаварии автобус и автомобиль получили технические повреждения. При аварии пострадавших нет. Полиция начала проверку.