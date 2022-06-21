Амстердам, , 17:42 — REGNUM Сегодня, 21 июня, представители «Манчестер Юнайтед» прибыли в Амстердам, чтобы завершить подписание 22-летнего нападающего «Аякса» и сборной Бразилии Антони. Об этом сообщило издание The Mirror.

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По информации источника, «красные дьяволы» согласовали трансфер Антони за 46,5 миллиона евро. В подписании бразильца заинтересован новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

За «Аякс» Антони выступает с 1 июля 2020 года после перехода из «Сан-Паулу» за 15,75 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне нидерландской Эредивизи 2021/22 Антони принял участие в 23-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил три желтые и одну красную карточки.

В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету Антони 6 (2+4) очков по системе гол+пас.