Черкесск, , 17:42 — REGNUM В Карачаево-Черкесии к началу нового учебного года откроют свои двери перед учащимися 22 школы, из которых 21 прошла этап капитального ремонта, а одна — только что построена. Об этом сообщила министр образования и науки республики Инна Кравченко.

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По её словам, общее число учащихся, которые сядут за парты обновленных школ, составит более 5500 человек. Новую школу на 156 мест отроют в селении Гюрюльдеук Усть-Джегутинского района.

Всего, как отметила министр, в Карачаево-Черкесии за последние четыре года построено семь школ на 3300 учеников. В настоящее время в регионе принимают детей на обучение 176 школ.

Напомним, три года назад власти Карачаево-Черкесии пообещали перевести все школы на односменный режим обучения к 2025 году.