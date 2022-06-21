Черкесск, 21 июня, 2022, 17:42 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии к началу нового учебного года откроют свои двери перед учащимися 22 школы, из которых 21 прошла этап капитального ремонта, а одна — только что построена. Об этом сообщила министр образования и науки республики Инна Кравченко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

По её словам, общее число учащихся, которые сядут за парты обновленных школ, составит более 5500 человек. Новую школу на 156 мест отроют в селении Гюрюльдеук Усть-Джегутинского района.

Всего, как отметила министр, в Карачаево-Черкесии за последние четыре года построено семь школ на 3300 учеников. В настоящее время в регионе принимают детей на обучение 176 школ.

Напомним, три года назад власти Карачаево-Черкесии пообещали перевести все школы на односменный режим обучения к 2025 году.