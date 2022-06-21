Ташкент, , 17:41 — REGNUM Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев провели переговоры в расширенном формате с участием делегаций двух стран, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Напомним, что Ильхам Алиев находится в Ташкенте с государственным визитом.

«Шавкат Мирзиёев выразил глубокое удовлетворение достигнутым уровнем взаимовыгодного сотрудничества, крепнущими узами дружбы и взаимопонимания между двумя странами. Он подтвердил приверженность дальнейшему наращиванию узбекско-азербайджанского стратегического партнерства и наполнению его новым практическим содержанием», — отмечает пресс-служба.

Мирзиёев также отметил, что необходимо задействовать имеющийся огромный потенциал сотрудничества, использовать факторы взаимодополняемости экономик двух стран.