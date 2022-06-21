Ташкент,
21 июня 2022, 17:41 — REGNUM Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев провели переговоры в расширенном формате с участием делегаций двух стран, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Напомним, что Ильхам Алиев находится в Ташкенте с государственным визитом.
«Шавкат Мирзиёев выразил глубокое удовлетворение достигнутым уровнем взаимовыгодного сотрудничества, крепнущими узами дружбы и взаимопонимания между двумя странами. Он подтвердил приверженность дальнейшему наращиванию узбекско-азербайджанского стратегического партнерства и наполнению его новым практическим содержанием», — отмечает пресс-служба.
Мирзиёев также отметил, что необходимо задействовать имеющийся огромный потенциал сотрудничества, использовать факторы взаимодополняемости экономик двух стран.
«В частности, им предложено наращивать объемы взаимной торговли, расширять промышленную кооперацию, реализовать ряд проектов в машиностроительной, электротехнической, текстильной, винодельческой, пищевой, строительной, нефтегазовой, нефтехимической, фармацевтической, агропромышленной и других отраслях. Достигнута договоренность по созданию совместного Инвестиционного фонда в целях выработки и продвижения перспективных проектов кооперации в наших странах», — говорится в сообщении.