Тюмень, 21 июня, 2022, 17:40 — ИА Регнум. В Тюменской области задержан педагог, которого подозревают в растлении несовершеннолетнего. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.

Цитата из к/ф «Германия, год нулевой». реж. Роберто Росселлини. 1948. Италия, Франция, Германия Учитель-педофил

«Омутинский районный суд продлил срок задержания на 72 часа 63-летнему гражданину, обвиняемому в половых сношениях и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ч. 4 ст. 134 УК РФ)», — сообщает судебная пресс-служба.

Отмечается, что в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения обвиняемому стало плохо, ему вызвали скорую медицинскую помощь. Следующее судебное заседание по данному делу должно состояться 23 июня.