Таллин, 21 июня, 2022, 17:39 — ИА Регнум. На дискуссионной панели «Как оформить визу в страну возможностей?» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) выступил житель Эстонии Глеб Сибирцев.

jackmac34 Эстония

Об этом сообщил эстонский портал tribuna. ee, отметив, что Сибирцев рассказал об опыте Эстонии в области электронного резидентства и предложил использовать его в сегодняшней России для привлечения иностранных специалистов и предпринимателей в обход различных ограничений и визовых проблем.

По сообщению портала, идея эстоноземельца получила поддержку собравшихся, особенно с учетом сегодняшней непростой ситуации.

Отмечается, что в марте 2022 года Глеб Сибирцев стал одним из победителей трека «Международный» всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Ранее Глеб рассказывал изданию, что хотел бы работать с государственным сектором и развивать бизнес-структуры в России. Своим наставником он видит руководителя администрации Президента РФ Антона Вайно, родившегося, как и Сибирцев, в Таллине.