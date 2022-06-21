Чебоксары, , 17:38 — REGNUM В Чувашии планируют предоставить участки площадью более 52,5 тыс. метров под производство полуприцепов. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Земля Иван Шилов © ИА REGNUM

Шесть земельных участков планируется предоставить обществу «Астра» в аренду до 30 июня 2024 года без проведения торгов. Данные площадки расположены в Канаше, их общая площадь составляет 52 588 кв. метров.

«В целях реализации масштабного инвестиционного проекта «Организация производства прицепов и полуприцепов на территории ТОСЭР г. Канаш», — говорится в распоряжении.

Администрации Канаша рекомендовано провести мероприятия по предоставлению данных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии признали приоритетным проект строительства фабрики сладостей в Канаше.

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