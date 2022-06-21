Чебоксары, 21 июня, 2022, 17:38 — ИА Регнум. В Чувашии планируют предоставить участки площадью более 52,5 тыс. метров под производство полуприцепов. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

Шесть земельных участков планируется предоставить обществу «Астра» в аренду до 30 июня 2024 года без проведения торгов. Данные площадки расположены в Канаше, их общая площадь составляет 52 588 кв. метров.

«В целях реализации масштабного инвестиционного проекта «Организация производства прицепов и полуприцепов на территории ТОСЭР г. Канаш», — говорится в распоряжении.

Администрации Канаша рекомендовано провести мероприятия по предоставлению данных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии признали приоритетным проект строительства фабрики сладостей в Канаше.