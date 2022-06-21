Санкт-Петербург, 21 июня, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Комитет по агропромышленному комплексу Ленинградской области подсчитал, в какой мере регион самостоятельно обеспечивает жителей сельскохозяйственной продукцией. Как и предполагалось, самая высокая доля обеспеченности — по куриному яйцу: потребности жителей удовлетворены на 584%, а излишки продукции активно продаются в другие субъекты РФ, и не только в СЗФО.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Яйца

Потребности жителей Ленобласти в мясе обеспечены собственным производством на 180%, в молоке — на 120%, в картофеле — более чем на 100%.

«Специалисты ориентировались на рекомендованные Минздравом объемы потребления продукции на одного человека», — уточнили в пресс-службе правительства Ленобласти.

За 2021 год в регионе произведено 649,6 тыс. тонн молока, что составляет 33% всего молока в СЗФО. Произведено 3,5 млрд штук куриных яиц, или 75% от производства яиц в в СЗФО. Произведено 362,5 тыс. тонн мяса, это 33,3% от общей цифры по СЗФО.

Ленинградская область полностью обеспечивает потребности жителей региона в яйце, мясе, молоке и другой сельхозпродукции, а также направляет продукты на экспорт, констатировали власти.

Индекс сельскохозяйственного производства в Ленинградской области за 2021 год составил 100,7% ― это выше среднего по стране.

Читайте также: Индекс сельхозпроизводства в Ленобласти — выше среднего по стране

Как сообщало ИА REGNUM, Ленинградская область в 2022 году сделала ставку на сельское хозяйство и строительство, которые станут драйверами роста экономики региона.