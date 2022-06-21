Санкт-Петербург, 21 июня, 2022, 17:42 — ИА Регнум. В Государственный музей «Эрмитаж» после выставок в Европе вернулись последние картины, находившиеся за границами России. Об этом 21 июня сообщила министр культуры Ольга Любимова в своём Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Решётка Эрмитажа

Произведения искусства Тициана «Портрет молодой женщины» и «Искушение» были одними из картин, представленных на выставке в Милане «Тициан и образ женщины».

«Эти шедевры искусства были единственными предметами из фондов российских государственных музеев, представленными на этой выставке. А также последними предметами Эрмитажа, находившимися до этого времени на территории европейских государств», — отметила Любимова.

Ранее в музей вернулась также картина Пабло Пикассо «Молодая дама». Она была частью экспозиции в Риме.