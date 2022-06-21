Доха, 21 июня, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Москва и Киев должны разрешить конфликт путём переговоров, заявил 21 июня казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев на специальной панельной сессии Катарского экономического форума.

Официальный сайт президента Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума

В пресс-службе главы Казахстана отметили, что Токаев по поводу спецоперации России на Украине заявил, что считает необходимым «продолжение переговорного процесса», причём нужно, чтобы и Москва, и Киев проявили «добрую волю» к выходу из «кризиса».

Он добавил, что СБ ООН, а также всё международное сообщество не проявляют должного напора и единства, чтобы помочь урегулировать «кризис».

Напомним, Токаев 17 июня заявил, что не намерен признавать независимость ДНР и ЛНР.