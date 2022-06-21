Калуга, , 17:45 — REGNUM В 2022 году на территории Калужского региона было зарегистрировано 1472 пожара, погибли 28 человек, из них один ребёнок. Четыре пожара произошли из-за детской шалости. Об этом сообщает 21 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Главное управление МЧС России по Калужской области.

Ликвидация пожара в калужской деревне Акатово 40. mchs. gov.ru

Органами надзорной деятельности МЧС проведены противопожарные инструктажи в двух тысячах многодетных и неблагополучных семей, проинструктировано более пяти тысяч детей и их родителей. Продолжается реализация программы по обеспечению многодетных семей автономными пожарными извещателями. Их уже установлено более полутора тысяч, в 2022 году планируется приобрести ещё 480.

В период с 15 апреля по 15 мая 2022 года в Калужской области был проведен месячник пожарной безопасности. Постоянно ведётся информирование населения через социальные сети и СМИ.

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