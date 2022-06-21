Ярославль, , 17:34 — REGNUM 21 июня на оперативном совещании в правительстве Ярославской области врио губернатора Михаил Евраев дал поручение навести порядок на контейнерных площадках, находящихся на общественных территориях, в областной столице. Глава региона подчеркнул, что уборка в местах сбора мусора должна проводиться не по заявкам жителей, а на регулярной основе:

Михаил Евраев yarregion.ru

«Мы с вами, когда по городу идем или едем, наблюдаем картину: на контейнерных площадках мусор, не убрано. Это большая, серьезная проблема. Когда снег идет, вы же не делаете заявку, или дорогу не подметают по заявке, а все в нормальном режиме делают уборку. Поэтому необходимо этот вопрос пересмотреть. Давайте с финансированием решим. Предлагаю перейти к уборке контейнерных площадок, которые находятся на общественных территориях, не от заявок, которые приходят, а на постоянной основе, чтобы там всегда было чисто. Пусть лучше лишний раз приедут и уберут.»

Начать работу по новой схеме Михаил Евраев предложил уже с завтрашнего дня.

За уборку территорий вокруг контейнерных площадок отвечают или муниципальные власти, если контейнеры на их территории, или управляющие компании. Но зачастую, пока не поступит заявка от неравнодушных граждан, на место никто не выезжает.

Заместитель председателя правительства области Артем Молчанов, курирующий Ярославль, сообщил, что предстоит решить задачу по внесению изменений в действующие контракты. Мониторинг ситуации в местах сбора отходов будет проводиться ежедневно. Для этого создадут специальную рабочую группу, члены которой будут проводить выездные проверки с фотофиксацией. Информация о нарушениях будет передана в департаменты госжилнадзора и охраны окружающей среды и природопользования для привлечения виновных к ответственности.