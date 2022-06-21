Санкт-Петербург, , 17:33 — REGNUM Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал корреспонденту ИА REGNUM о новых проектах президентской платформы «Россия — страна возможностей», и о том, как важна любимая работа для саморазвития и полноценной жизни.

Алексей Комиссаров АНО «Россия — страна возможностей»

ИА REGNUM: Алексей Геннадьевич, какие новые проекты платформы «Россия — страна возможностей» были представлены на юбилейном Петербургском экономическом форуме?

Алексей Комиссаров: На форуме в Санкт-Петербурге мы презентовали проект «Больше, чем работа», который будет реализовываться в рамках нашей совместной с Ростуризмом и Росмолодежью программой «Больше, чем путешествие». Задача «Больше, чем путешествие» — помогать молодым людям узнавать страну с пользой для них. А «Больше, чем работа» — это ещё и возможность отправиться в поездки по России и вместе с тем пройти производственную практику или стажировку на предприятиях, чтобы познакомиться с теми или иными профессиями, отраслями, и, возможно, определиться с дальнейшей карьерной траекторией, понять, что больше откликается в душе.

Во-первых, хочется, чтобы все работали на той работе, которая приносит удовлетворение и радость, чтобы работа была любимой. А во-вторых, хочется, чтобы молодежь попробовала себя в разных направлениях. Потому что одна из проблем молодежи, с которой мы сталкиваемся постоянно — это сложности с выбором будущей профессии, когда молодые люди зачастую не понимают, что из себя представляет та или иная деятельность. Иногда, безусловно, родительские рекомендации оказываются полезными и правильными, но я знаю и такие случаи, когда родители советуют выбрать то, что интересно и важно им, но что оказывается совершенно неинтересным их ребенку. Это приводит к тому, что человек вынужден ходить на нелюбимую работу, и как следствие, проживать не самую счастливую жизнь.

ИА REGNUM: Как в новых проектах будут учтены интересы молодых жителей освобождённых территорий?

Алексей Комиссаров: Уже более 70 тысяч жителей ЛНР и ДНР приняли участие в проектах президентской платформы «Россия — страна возможностей»: в программе «Другое дело», в конкурсах «Большая перемена», «Моя страна — моя Россия», «Российской студенческой весне» и других. В 2022 году не менее 5 тысяч человек из Донецкой и Луганской народных республик смогут отправиться в путешествия по России благодаря проекту «Больше, чем путешествие».

Конечно, мы и дальше будем работать с молодежью Донецкой и Луганской республик, потому что эти люди 8 лет прожили в очень тяжелых условиях, и сейчас мы должны делиться с ними не только знаниями и возможностями, но и обычным человеческим теплом.

ИА REGNUM: Ключевая сессия президентской платформы на ПМЭФ — «Как оформить визу в страну возможностей». В условиях беспрецедентного давления на Россию, это интересно не только карьерном, но и в прямом, международном смысле. В чем видит свою миссию АНО «Россия — страна возможностей» в новых реалиях?

Алексей Комиссаров: В прошлом году мы начали активно работать с русскоязычным населением в других странах, запустили «Международный» трек в конкурсе управленцев «Лидеры России и получили более 10 000 заявок на участие из 150 стран. Люди проявили просто невероятный интерес к нашей стране. 102 человека дошли до финала, финал проходил в конце марта. Множество проблем было с тем, как добраться, но 70 человек приехали и аплодисментами встретили решение Наблюдательного совета о том, что будет ходатайство о предоставлении всем статуса победителей и возможности получить по упрощенной схеме гражданство России. Это было главной наградой трека, ради которой многие участвовали в конкурсе. И, что меня особенно радует, после начала специальной военной операции и всех событий, которые сейчас происходят, мы продолжаем получать и письма, и заявки от тех, кто живет и работает в других странах. У кого-то из них есть российское гражданство, у кого-то нет, но все они спрашивают, как можно реализовать себя в России, как можно попробовать себя здесь. Причем, зачастую это люди, работающие на очень высоких позициях в крупных компаниях с высоким уровнем дохода, но, тем не менее, они стремятся приехать в Россию. И нам хочется, чтобы такие возможности у этих людей были. Этому и была посвящена наша сессия на ПМЭФ с участием наставников конкурса «Лидеры России» — генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым, генеральным директором компании Splat Евгением Деминым, членом Наблюдательного совета трека «Международный», главой Россотрудничества Евгением Примаковым, официальным представителем МИД России Марии Захаровой, главой Удмуртии Александром Бречаловым и победителями трека «Международный» — Глебом Сибирцевым из Эстонии и Виталием Арестовым из Казахстана. Получилась отличная дискуссия, c нашими гостями удалось обсудить тему привлечения иностранных управленцев и специалистов для работы в российских организациях и международных компаниях, как преодолеть отток иностранной рабочей силы из России и вести работу с соотечественниками, проживающими за рубежом и испытывающими сложности с возвращением на родину.