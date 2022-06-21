Саратов, , 17:33 — REGNUM В Саратовской области за 2021 год численность населения в трудоспособном возрасте увеличилась на 12,1 тыс. человек, или на 0,9%. Численность граждан старше трудоспособного возраста сократилась на 6,1%, или на 40,1 тыс. человек, сообщает Саратовстат.

Убыль населения Иван Шилов © ИА REGNUM

В результате естественного и миграционного движения в 2021 году численность населения Саратовской области снизилась на 34,2 тыс. человек, или на 1,4%. По состоянию на 1 января 2022 года она составила 2361 тыс. человек, из них мужчин 1085,2 тыс. человек, или 46% и 1275,8 тыс. женщин, или 54%. Численность мужчин по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизилась на 1,3%, женщин — на 1,5%.

Численность детей в возрасте от 0 до 15 лет за 2021 год снизилась на 6,2 тыс. человек (на 1,5%) и составила 393,8 тыс. человек. В общей численности населения доля детей осталась на прежнем уровне (16,7%).

На 1 января 2022 года число граждан старше трудоспособного возраста превысило количество детей до 16 лет на 226,6 тыс. человек, или в 1,6 раза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по предварительным данным переписи населения, в Саратове постоянно проживает 913 тыс. человек.

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