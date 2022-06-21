Москва, 21 июня 2022, 17:49 — REGNUM Известный телеведущий Иван Ургант работает над новым форматом передачи «Вечерний Ургант». Об этом сообщил портал «Общественная служба новостей» 21 июня.
Информация о том, что именно ведущий планирует изменить в шоу, в настоящий момент отсутствует. Стоит отметить, что руководство Первого канала по-прежнему никак не комментирует дальнейшую судьбу «Вечернего Урганта».
Напомним, «Вечерний Ургант» пропал из сетки телевещания в конце февраля 2022 года. С того момента пользователи Сети активно обсуждают возможное закрытие передачи.
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