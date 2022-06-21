Москва, 21 июня, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Известный телеведущий Иван Ургант работает над новым форматом передачи «Вечерний Ургант». Об этом сообщил портал «‎Общественная служба новостей»‎ 21 июня.

Дарья Драй ИА REGNUM Иван Ургант

Информация о том, что именно ведущий планирует изменить в шоу, в настоящий момент отсутствует. Стоит отметить, что руководство Первого канала по-прежнему никак не комментирует дальнейшую судьбу «Вечернего Урганта».

Напомним, «Вечерний Ургант» пропал из сетки телевещания в конце февраля 2022 года. С того момента пользователи Сети активно обсуждают возможное закрытие передачи.