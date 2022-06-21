21 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что Словакия вынуждена отложить поставку Киеву 30 танков Т-72, так как республика не может договориться о получении взамен от Германии более современных танков.

Оксана Переможенко, , 17:32 — REGNUM Словакия вынуждена задержать поставку Киеву 30 танков Т-72, так как республика не может договориться о получении взамен от Германии более современных танков, сообщила 21 июня газета Pravda.

Лопаты Марина Каширская © ИА REGNUM

Так, страна рассчитывала получить от ФРГ 30 танков Leopard последней модификации. Однако Германия готова поставить Словакии лишь 15 более старых танков Leopard 2A4, коих не хватает для обеспечения оборонных нужд республики.

«Словакия располагает 30 танками Т-72. Поэтому для нас не является решением [получение] 15 основных танков Leopard, так как для танкового батальона нам нужно 30 основных боевых танков», — сообщается в выдержке из служебного документа министерства обороны страны.

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Демократия в опасности, а они все крохоборничают…» — иронизирует «Анонимный [Z] комментатор».

«Европейцы не стремятся помогать Украине. Война нужна только британцам и американцам. Ну и поляки что-то между делом гавкают ради Львова», — отметила Вика.

«Такие немцы, обиженные ливерные колбасы», — смеется Елена Б.

«Немцы троллят чубатых. Вот сейчас-сейчас поможем, уже скоро… Только летом, но не этим. А вообще, мы тут подумали и передумали вам помогать», — шутит Ева.

«Опыт разбазарившей свое добро Польши отрезвил», — напомнила Natalya M.

«С учётом, что «Леопарды» конца 80-х годов выпуска в четыре раза дороже, что семьдесят вторые (Т-72 — О. П.) семидесятых [годов], — губа была не дура», — написал Alex.

«Сейчас лопаты в тренде», — пошутил Виталий, напомнив о заявлении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности украинцев сражаться против России с помощью лопат.

«Окоп» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«У Словакии перед глазами пример Польши, отправившей свои танки на Украину под обещание Германии компенсировать поставку «Леопардами». Итог Польша — без резерва», — также отметил Val.

«Да как же, ей скоро самой надо будет обороняться», — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.

«Смешно наблюдать, как кто-то готов оказать «помощь», но за счёт Германии. Просто так не готовы, а Германия будет козлом отпущения», — отреагировала Ольга.

«Хотели поменять старые на новые, а старье сбагрить на Украину. Украинцы, Европа вас любит, очень», — не без сарказма подытожил Teodor W.