Бишкек, 21 июня, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства Киргизии проверило 38,2 тысячи тонн семян яровой пшеницы и ячменя, из которых 41,2% оказались не соответствующими посевным кондициям.

Сельское хозяйство

В ведомстве отмечают, что в целом по республике засеяно 64 тысячи тонн семян зерновых колосовых культур, что составляет 96,7% потребности страны.

Из них 23,2 тысячи тонн семенами яровой пшеницы или 98,2% от необходимого и семенами ярового ячменя — 40,6 тысячи тонн или 95,9% от необходимого.

Кроме того, стало известно о том, что Киргизия полностью обеспечена семенами гречихи, рапса, сои, табака, овса и зернобобовых культур, а также на 97,5% — картофелем, на 80,2% — эспарцета, на 75,1% — люцерны, на 94,8% — хлопчатника, на 82,1% — кукурузы, на 99,8% — риса, на 98,3% — подсолнечника, на 93,6% — сафлора, и лишь на 40,7% — сахарной свеклы.