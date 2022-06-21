Тюмень, 21 июня, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Школьница из тюменского города Ишима Асель Исалимова получила 200 баллов на ЕГЭ, набрав максимальные баллы по русскому языку и истории. Об этом сообщил на прямой линии 21 июня глава региона Александр Моор.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

На сегодня известно о 39 стобалльных результатах на ЕГЭ-2022 в Тюменской области.

«Поручаю департаменту образования и науки Тюменской области, моему заместителю Алексею Райдеру подготовить необходимую нормативную базу. Предлагаю за 100 баллов — 100 000 рублей!», — заявил в прямом эфире Александр Моор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рекорд по максимальным баллам на едином госэкзамене поставил в 2020 году Андрей Левченко из Тюмени. Выпускник сдал физику, математику и информатику на 100 баллов, получив в сумме 300.