Москва, , 17:19 — REGNUM Реальных изменений в сфере ЖКХ достичь нельзя без масштабного обновления инфраструктуры. Об этом 21 июня заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного Совета в режиме видеоконференции.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Как показала жизнь, и, думаю, главы регионов со мной согласятся, мы не добьёмся реальных изменений в повышении качества услуг ЖКХ до тех пор, пока всё это хозяйство висит на старой обветшавшей инфраструктуре», — заявил Путин.

«Можно, что называется, по-разному выставлять стулья, принимать разные решения, но если, грубо говоря, трубы гнилые, ничего принципиально не изменится. Я убеждён: масштабное обновление сетей, другой инфраструктуры — действительно ключ к решению системных проблем ЖКХ, и, что особенно важно, к обеспечению предсказуемых, прозрачных и понятных для граждан тарифов», — указал он.