Киев, 21 июня 2022, 17:18 — REGNUM Встреча американского министра финансов Меррика Гарленда с украинским генпрокурором Ириной Венедиктовой должна состояться в ближайшее время, передаёт 21 июня Fox News.
Гарленд уже находится на Украине с необъявленным визитом, чтобы обсудить с украинским коллегой «усилия по оказанию помощи Украине» со стороны США и их партнёров.
Помощь, как отмечает телеканал, касается «выявления, задержании и судебного преследования лиц, причастных к военным преступлениям и другим жестокостям на Украине».
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