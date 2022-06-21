Киев, 21 июня, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Встреча американского министра финансов Меррика Гарленда с украинским генпрокурором Ириной Венедиктовой должна состояться в ближайшее время, передаёт 21 июня Fox News.

Жан Гранвиль. Пословицы. Безумна овца, которая волку доверится. 1845

Гарленд уже находится на Украине с необъявленным визитом, чтобы обсудить с украинским коллегой «усилия по оказанию помощи Украине» со стороны США и их партнёров.

Помощь, как отмечает телеканал, касается «выявления, задержании и судебного преследования лиц, причастных к военным преступлениям и другим жестокостям на Украине».