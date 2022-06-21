Калуга, , 17:17 — REGNUM В Калужской области с начала апреля 2022 года 30 человек были укушены змеями, сообщает 21 июня корреспондент ИА REGNUM по информации заведующей экстренной терапии калужской больницы скорой медицинской помощи Татьяны Короткевич.

Змея Иван Шилов © ИА REGNUM

После змеиных укусов несколько человек поступили в калужскую больницу в состоянии средней степени тяжести с выраженными симптомами общей интоксикации, местным аллергическим и болевым синдромами. Они были госпитализированы и успешно прошли лечение.

«Все пострадавшие, которые поступили в больницу Калуги из разных районов области, живы, им была оказана экстренная медицинская помощь», — отметила Татьяна Короткевич.

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