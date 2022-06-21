Калуга, 21 июня, 2022, 17:17 — ИА Регнум. В Калужской области с начала апреля 2022 года 30 человек были укушены змеями, сообщает 21 июня корреспондент ИА REGNUM по информации заведующей экстренной терапии калужской больницы скорой медицинской помощи Татьяны Короткевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Змея

После змеиных укусов несколько человек поступили в калужскую больницу в состоянии средней степени тяжести с выраженными симптомами общей интоксикации, местным аллергическим и болевым синдромами. Они были госпитализированы и успешно прошли лечение.