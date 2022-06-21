Брянск, 21 июня, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Все плановые проверки бизнеса отменили в Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 июня в пресс-службе правительства региона.

Yarregion.ru Проверка аттракционов в Ярославле

Отменены 66 проверок, деятельность контрольных и надзорных органов теперь направлена на проведение профилактических мероприятий.

По данным областного департамента экономразвития, изменился подход и к внеплановым проверкам. Сейчас они проводятся только в исключительных случаях — при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Все внеплановые рейды согласовываются с прокуратурой.