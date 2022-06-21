Ярославль, 21 июня 2022, 18:51 — REGNUM В Ярославле могут начать штрафовать за брошенные самокаты. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на участников круглого стола, организованного Общероссийским народным фронтом.
Проблемы с самокатами вместе с ОНФ обсуждали представители мэрии, ГИБДД, прокуратуры и 1 из 5 предпринимателей, работающих на рынке самокатов. Одна из самых больных тем — брошенные средства индивидуальной мобильности. Самокаты оставляют в неположенных местах.
10 июня в Ярославле должен был состояться аукцион по определению арендаторов для 57 парковочных мест для самокатов. Однако за несколько дней до торгов аукцион был отменен из-за жалобы в ФАС. Планируется скорректировать условия и все же провести дело до юридически согласованных договоров аренды с предпринимателями, работающими на рынке самокатов. Хотя сейчас по ним и сохраняются разногласия.
«Например, договор заключается на 6 месяцев, они могут вложиться, понести серьёзные затраты, а например в следующем году они не получат возможность выиграть аукционные процедуры и всё. Поэтому они просят увеличить срок, требование посильное для города», — добавила Оксана Каменецкая.
Еще одна проблемная тема, как штрафовать нарушителей и тех, кто бросает самокаты в неположенных местах.
В ОНФ намерены продолжить серию встреч по урегулированию проблем самокатного рынка в Ярославле.
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