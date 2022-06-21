Ярославль, 21 июня, 2022, 18:51 — ИА Регнум. В Ярославле могут начать штрафовать за брошенные самокаты. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на участников круглого стола, организованного Общероссийским народным фронтом.

ОНФ Ярославская область Самокаты в Ярославле

Проблемы с самокатами вместе с ОНФ обсуждали представители мэрии, ГИБДД, прокуратуры и 1 из 5 предпринимателей, работающих на рынке самокатов. Одна из самых больных тем — брошенные средства индивидуальной мобильности. Самокаты оставляют в неположенных местах.

«Мэрия за то, чтобы всё было по правилам благоустройства города, у предпринимателей свои доводы. Всех хочется понять и мы, с одной стороны за то, чтобы город был не кладбищем самокатов, с другой стороны — бизнес должен развиваться и люди должны осваивать новый способ передвижения. Нет культуры потребления, использования этих самокатов, понятно, что нужны правила, но эти правила должны удовлетворять всех, как городские власти, так и предпринимателей», — рассказала руководитель ярославского исполкома ОНФ Оксана Каменецкая.

10 июня в Ярославле должен был состояться аукцион по определению арендаторов для 57 парковочных мест для самокатов. Однако за несколько дней до торгов аукцион был отменен из-за жалобы в ФАС. Планируется скорректировать условия и все же провести дело до юридически согласованных договоров аренды с предпринимателями, работающими на рынке самокатов. Хотя сейчас по ним и сохраняются разногласия.

«Например, договор заключается на 6 месяцев, они могут вложиться, понести серьёзные затраты, а например в следующем году они не получат возможность выиграть аукционные процедуры и всё. Поэтому они просят увеличить срок, требование посильное для города», — добавила Оксана Каменецкая.

Еще одна проблемная тема, как штрафовать нарушителей и тех, кто бросает самокаты в неположенных местах.

«Обсудили вопросы возможного привлечения к административной ответственности лиц, которые бросают самокаты в неположенных местах. ГИБДД высказало, что с точки зрения правил дорожного движения они считаются пешеходами и их, как пешеходов, можно привлекать в случае непосредственного фиксирования нарушений. Прокуратурой высказана позиция о том, что необходимо проанализировать возможность привлечения к административной ответственности в рамках соблюдения правил благоустройства на территории города Ярославля, — пояснил помощник прокурора Ярославля Станислав Комаров.

В ОНФ намерены продолжить серию встреч по урегулированию проблем самокатного рынка в Ярославле.