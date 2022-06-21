Владикавказ, 21 июня, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Свое танковое подразделение появилось у батальона «Алания», в составе которого выполняют свой воинский долг в ходе спецоперации России на территории б. УССР военнослужащие из Северной Осетии. Об усилении подразделения танками сообщил глава РСО-Алании Сергей Меняйло.

Mil.ru Российский танк

«Никто не верил, но мы это сделали! В батальоне «Алания» теперь есть танковое подразделение», — написал руководитель республики в своем Telegram-канале.

По данным телеграм-канала «Ног Ирыстон», танковые экипажи после прохождения специальной подготовки направились к месту дислокации на б. УССР.

«Батальон «Алания» по указанию главы РСО-Алания Сергея Меняйло усилен танковым подразделением. Первые танки с экипажами, прошедшими специальную подготовку, выдвинулись на место постоянной дислокации осетинского батальона», — говорится в сообщении этого телеграм-канала, опубликованном 20 июня.