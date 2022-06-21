Киев, 21 июня, 2022, 17:07 — ИА Регнум. О «пополнении» из Германии в виде летального оружия написал 21 июня министр обороны Украины Алексей Резников в запрещённой в России соцсети.

Ralf Dillenburger САУ Panzerhaubitze 2000 германского производства

Он уточнил, что Киев получил первые Panzerhaubitze 2000. По его словам, в ВСУ есть подготовленные экипажи для управления этими самоходными гаубицами.

Резников написал, что гаубицы появились «в украинской артиллерийской семье». Он добавил, что Киев получил уже шестой вид артиллерии 155-го калибра.