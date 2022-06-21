Санкт-Петербург, 21 июня, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Учащиеся высших учебных заведений Луганской и Донецкой народных республик при желании смогут продолжить обучение в университетах и институтах Санкт-Петербурга. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

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«Для перевода из вузов ДНР и ЛНР в российский вуз студентам необходимо написать заявление о переводе, приложить к нему копию зачетной книжки и пройти собеседование. Сдавать экзамен не потребуется», — говорится в сообщении.

В этом году Петербург также готовится принять выпускников из признанных Россией республик. В 2022 году будут выделены дополнительные бюджетные места для их приёма, в дополнение к имеющимся. Жители Донбасса смогут поступить по квоте для иностранных граждан.

«Обучение в петербургских вузах позволит им получить конкурентоспособное образование», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, что в этом году вузы Петербурга готовы принять более 29 тыс. абитуриентов на бюджетные места. Большая часть из них — в рамках обучения на бакалавриате.