Тайбэй, 21 июня 2022, 17:02 — REGNUM Не менее 29 боевых самолётов ВВС Китая вошли в тайваньскую зону опознавания ПВО, сообщает 21 июня военное ведомство Тайваня.
По их утверждению, в операции были задействованы истребители, стратегические бомбардировщики, противолодочные самолеты и другие воздушные суда ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Воздушные объекты вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня.
Информация уточняется.
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