Тайбэй, 21 июня, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Не менее 29 боевых самолётов ВВС Китая вошли в тайваньскую зону опознавания ПВО, сообщает 21 июня военное ведомство Тайваня.

Nat КНР и Тайвань

По их утверждению, в операции были задействованы истребители, стратегические бомбардировщики, противолодочные самолеты и другие воздушные суда ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Воздушные объекты вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня.

Информация уточняется.