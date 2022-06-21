Москва, , 17:00 — REGNUM В странах Евразийского экономического союза главы правительств отмечают высокий потенциал импортозамещения по значительной номенклатуре ввозных промышленных товаров. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 21 июня сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.

Импортозамещение Lustra-gus.ru

«Более четверти — это более чем 27% ввозимых на территорию нашего союза промышленных товаров, а это порядка 70 млрд долларов, может быть замещено продукцией наших национальных производителей», — отметила Малкина.

По ее словам, лидерами по потенциалу импортозамещения являются отрасли по производству машин и оборудования, по автомобилестроению, а также по производству компьютеров, электронных и оптических изделий и различного рода химических продуктов.

«Продвижение проектов в данных отраслях позволят нам достигнуть более 60% от общего потенциала импортозамещения», — уточнила она.

Малкина указала, что для реализации этих проектов на практике в числе прочего большую роль должны сыграть Евразийские транснациональные компании и те предложения комиссии, которые связаны с развитием кооперационных связей в этом направлении.

«Принятое на сегодняшнем заседании решение о создании комиссии по импортозамещению, направлено на то, чтобы отбирать наиболее перспективные, востребованные и интегрированные проекты национальных промышленных предприятий, которые позволят не только восстановить промышленный баланс, но и обеспечить новые рабочие места и оживление экономки», — добавила Малкина.