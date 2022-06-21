Москва, , 17:00 — REGNUM Россия по обеспеченности жильём населения до сих пор сильно отстаёт от многих других стран. Об этом 21 июня заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного Совета в режиме видеоконференции.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Для строительной индустрии важен длинный доступный финансовый ресурс как со стороны государства, так и рыночной, со стороны банковской системы. Стройка, жильё — это колоссальное поле для работы. По такому показателю, как обеспеченность жильём граждан, мы, к сожалению, отстаём до сих пор от очень многих стран, в том числе от наших соседей», — заявил Путин.

«Чтобы решить проблему жилья, нам нужны действительно сотни миллионов, а в общей сложности — несколько миллиардов квадратных метров ввода нового жилья», — указал он.

По его словам, запрос населения на новое качество жизни у людей «колоссальное».

«Причём вложенные сюда деньги возвращаются с хорошей отдачей в госбюджет», — подчеркнул президент.