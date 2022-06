Вашингтон, , 16:57 — REGNUM Американская хэви-метал-группа Megadeth запустила специальный вебсайт, посвященный их будущему альбому The Sick, The Dying And The Dead. Об этом стало известно социальных сетей группы 21 июня.

Лидер Megadeth Дейв Мастейн Скриншот из видеоресурса

Группа поделилась коротким видео-тизером нового сайта в социальных сетях и анонсировала первый фрагмент альбома. Первый сингл из альбома The Sick, The Dying And The Dead выйдет в четверг, 23 июня.

Во время выступления на британском фестивале Download в этом месяце лидер Megadeth Дэйв Мастейн сообщил публике, что альбом The Sick, The Dying And The Dead выйдет в сентябре, несмотря на ранние заявления о том, что пластинка ожидается 8 июля.

Шестнадцатый альбом Megadeth выйдет на лейбле фронтмена Дэйва Мастейна Tradecraft в сентябре 2022 года. Это будет первый альбом Megadeth с участием барабанщика Дирка Вербюрена.

