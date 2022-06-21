Вашингтон, 21 июня 2022, 16:57 — REGNUM Американская хэви-метал-группа Megadeth запустила специальный вебсайт, посвященный их будущему альбому The Sick, The Dying And The Dead. Об этом стало известно социальных сетей группы 21 июня.
Группа поделилась коротким видео-тизером нового сайта в социальных сетях и анонсировала первый фрагмент альбома. Первый сингл из альбома The Sick, The Dying And The Dead выйдет в четверг, 23 июня.
Во время выступления на британском фестивале Download в этом месяце лидер Megadeth Дэйв Мастейн сообщил публике, что альбом The Sick, The Dying And The Dead выйдет в сентябре, несмотря на ранние заявления о том, что пластинка ожидается 8 июля.
Шестнадцатый альбом Megadeth выйдет на лейбле фронтмена Дэйва Мастейна Tradecraft в сентябре 2022 года. Это будет первый альбом Megadeth с участием барабанщика Дирка Вербюрена.
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