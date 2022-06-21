21 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили результаты опроса социологической группы «Рейтинг», в соответствии с которыми большинство жителей Украины уверены в том, что страна в скором времени станет членом Европейского союза.

Мирослава Романенко, , 17:15 — REGNUM Большинство жителей Украины уверены в том, что страна в скором времени станет членом Европейского союза. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, 69% опрошенных видят Украину членом Евросоюза в ближайшие пять лет. Из них 40% видят Украину в Европейском союзе в течение двух лет, а 29% опрошенных ждут приема страны в ЕС в течение пяти лет.

Вместе с тем 14% опрошенных считают, что Киеву понадобится пять-десять лет, чтобы войти в ЕС, а 3% опрошенных считают, что вероятный срок вступления Украины в Евросоюз — 10-20 лет. При этом 7% граждан Украины считают, что Киев не станет членом Европейского союза.

Результаты социологического опроса обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте».

«А страна такая будет в 2023 году?» — задалась вопросом Марфа.

«Я вам больше скажу: к осени Украины вообще не будет», — отреагировала Татьяна М.

«Где-то это уже было. Ах да, когда был майдан, тогда тоже все ждали, что вот-вот», — смеется Анна.

«Как мало здоровых людей на Украине», — пишет Светлана.

«Тоже мне феномен: «мы тут погибаем, чтобы «сдержать Россию» во имя капитала США. И это не за просто так — выжившие попадут в ЕС. А иначе не будем воевать». Вот и вся их логика», — прокомментировал «Д».

«Опрос где-то там в районе Лемберга (Львова — М. Р.) проводился, видимо», — добавил ts_o_a.

«Проблемы, похоже, не у «граждан», а у «Рейтинга». Посчитали… собственные мечты?» — недоумевает Александр С.

«Вопрос, а какая часть останется от Украины?» — задался вопросом «Гусь по имени Кусь!».

«ЕС по-украински случайно не РФ?» — иронизирует Сергей.

«Потрясающие кастрюли (под кастрюлями имеются ввиду сторонники майдана 2014 года — М. Р.). Они верят, что царская кучка возьмёт к себе нищих», — отреагировал Vi Emerson.

Участница протестов 19 января 2014 года на площади независимости в Киеве ВО Свобода

«Я тоже верю в единорогов», — смеется Vls.

«Надо уточнять, что опрос был проведён в Верховной раде», — написал Андрей.

«Через два года про такую страну забудут, да и на карте не найдут», — отметил Vadim.

«С народом-то всё понятно, что скажут, в то и верят, во что-то же надо верить. А вот европейцы — за*ранцы. Дразнят морковкой», — не без юмора отметил «ИВ».

«Они Турцию уже 30 лет берут, всё никак не возьмут, а эти на что надеются?» — недоумевает Elena.

«Какие ж психически устойчивые 7%! Прям бойцы», — написала Olga.

«Учитывая то, что сейчас на Украине сразу сажают за то, что что-то положительное сказано о России, то какой-то процент просто косит под дурачков, чтобы избежать застенков СБУ», — пояснила Galyna.

«Пусть побыстрее Украину берут в ЕС, а ещё лучше — в США! Чем быстрее возьмут, тем быстрее ЕС и США развалятся!» — отреагировала Евгения.

«Блажен кто верует», — шутит Алина К.

«Удивительно, как четко им промыли мозги», — задумался Designcannes.

«Странное что-то происходит с людьми под воздействием пропаганды. Критическое мышление напрочь отключается», — написала Людмила Ч.

«Завеса лжи делает своё дело. Был такой фильм «Куда приводят мечты». 7% уже знают. Да и поболее, если учесть, что опрос провели по упрощённой схеме — без опроса», — добавил Арсений.

«Одна проблема. А Евросоюз будет существовать через два… ладно, пять лет?» — спросил Михаил С.

«Хорошая пропаганда, которая там была годами. И вот будут верить даже тогда, когда им прямо скажут, что нет», — подытожила Лилия П.