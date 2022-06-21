Ульяновск, , 16:55 — REGNUM В Цильнинском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту угона транспортного средства. Оно примечательно тем, что злоумышленника подозревают в совершении двух ДТП на угнанной машине. Об этом сообщает УМВД по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

С заявлением об угоне ВАЗ-21 140 в полицию обратился житель посёлка Цильна Ульяновской области. Машину обнаружили на одной из улиц населённого пункта, в совершении преступления подозревают 21-летнего ранее судимого мужчину.

Предварительно правоохранители установили, что злоумышленник обратил внимание на припаркованный автомобиль с открытым багажником, а проникнув в салон, заметил ключи в замке зажигания и решил покататься вместе со своими знакомыми.

«Отъезжая с парковки, подозреваемый задел стоящий рядом автомобиль. После чего, посадив в автомашину двух девушек, поехал кататься, но во время движения не справился с управлением и врезался в дерево», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры получили телесные повреждения. По данному факту возбуждено административное расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Кроме того, заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ («неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту угона транспортного средства, оставленного для ремонта.

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