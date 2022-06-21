Париж, , 16:54 — REGNUM Лидер правой французской политической партии «Республиканцы» Кристиан Жакоб заявил 21 июня в ходе встрече с Эммануэлем Макроном, что возглавляемая им партия не согласится формировать парламентскую коалицию с действующим французским президентом.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Об этом Жакоб сообщил в эфире телеканала BFMTV по итогам своей встречи с Макроном.

Стоит отметить, что Кристиан Жакоб стал одним из первых политиков, заявивших об отказе формировать коалицию с президентской группой.

«Я повторил президенту, что не может быть и речи о том, чтобы мы пошли на то, что может расцениваться как предательство наших избирателей. Мы проводили кампанию как оппозиция и мы останемся в этой оппозиции решительным образом», — заявил Жакоб.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны. По его итогам партия Макрона «Возрождение» не смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате даже в коалиции с тремя другими партиями.

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