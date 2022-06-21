Киев, , 16:54 — REGNUM Благодарность за поддержку Венгрией планов ЕС предоставить Украине статус кандидата в Евросоюзе выразил 21 июня украинской президент Владимир Зеленский в Twitter.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Комментируя состоявшийся телефонный разговор с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, глава Украины назвал беседу «плодотворной» и поблагодарил главу венгерского правительства за «поддержку статуса кандидата».

Кроме того, пишет Зеленский, он пригласил Орбана «посетить Украину с визитом». Он выразил венгерскому собеседнику благодарность за помощь украинским беженцам и за «поддержку суверенитета Украины».

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