Ярославль, , 16:52 — REGNUM Бывший заместитель руководителя аппарата правительства Ярославской области Эдуард Гребенщиков частично признал свои вину по уголовному делу о получении полуторамиллионной взятки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эдуард Гребенщиков Yarregion.ru

21 июня Кировский районный суд Ярославля начал рассмотрение уголовного дела Эдуарда Гребенщикова. Следствие считает, что в 2017 году обвиняемый способствовал заключению государственного контракта между ООО «Якутинвестстрой» и департаментом имущественных и земельных отношений Ярославской области, а потом при посредничестве депутата Ярославской областной думы Романа Фомичева получил за покровительство 1 миллион 499 тысяч рублей в виде взятки.

«Не позднее 31 августа 2017 года у Гребенщикова возник преступный умысел на получение у директора ООО «Якутинвестстрой» Джирова взятки в виде денег в особо крупном размере. В период с 1 сентября по 31 октября Гребенщиков, находясь со знакомым ему Фомичевым в здании правительства Ярославской области, имея умысел на получение через посредника взятки в особо крупном размере, …предложил Фомичеву оказать посредничество в получении им, Гребенщиковым, взятки в виде денег в 1,5 миллиона рублей от директора ООО «Якутинвестстрой» Джирова за способствование Гребенщикова в силу авторитета занимаемой им должности в заключении между ДИЗО и «Якутинвестстроем» государственного контракта на приобретение на территории города Ярославля 30 квартир в целях обеспечения детей-сирот и своевременной оплаты по заключенному контракту», — сообщила государственный обвинитель Ангелина Хлупина.

Государственный контракт на сумму 43 миллиона рублей был заключен с указанной строительной компанией в начале декабря 2017 года, следом по версии следствия Гребенщиков получил взятку тремя частями, причем 1,2 миллиона рублей наличными. В 2021 году по данному факту было возбуждено уголовное дело. Сам Гребенщиков вину признает частично, оговариваясь, что не согласен со многими аспектами следствия.

«Мой подзащитный с самого начала уголовного преследования и в течении всего периода расследования уголовного дела последовательно признавал факт получения денежных средств от Джирова при пособничестве Фомичева. Признает вину в незаконном получении денег он и сейчас, искренне раскаиваясь в содеянном», — заявила адвокат подсудимого Оксана Бянкина.

При этом сторона защиты настаивает, что речь идет не о получении взятки в особо крупном размере, а о мошенничестве. Так как Эдуард Гребенщиков по версии защиты никакого влияния на департамент имущественных и земельных отношений не оказывал.

«Из материалов дела вытекает отсутствие у моего подзащитного должностного положения, которое позволило бы ему оказывать влияние на руководителей департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области в целях заключения государственного контракта с ООО «Якутивнестстрой». Следствием не была дана объективная юридическая оценка сведений, представленных Гребенщиковым на допросах и представленных защитой нормативных актов Ярославской области. В материалах уголовного дела не содержится доказательств совершения Гребенщиковым каких-либо действий на способствование ООО «Якутинвестстрой». Не установлено причинно-следственной связи между занимаемой Гребенщиковым должностью и заключением государственного контракта, а само обвинение основано на избирательном и искаженном толковании отдельных распорядительных документов правительства Ярославской области. Руководство департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области по своей значимости превышало уровень влияния, функции и задачи аппарата правительства и его сотрудников, в том числе руководящего состава», — заявила адвокат Оксана Бянкина.

Уголовное дело будет рассматриваться в общем порядке судебного производства, свидетелей суд начнет допрашивать с 4 июля.

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