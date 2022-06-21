Киров, 21 июня, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Центризбирком получил документы от врио главы Кировской области Александра Соколова для участия в выборах на пост губернатора региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

пресс-служба правительства Кировской области Врио главы Кировской области Александр Соколов

«Александр Соколов подал документы в избирательную комиссию Кировской области о выдвижении его в качестве кандидата на должность губернатора», — отмечается в сообщении.

Решение о выдвижении Соколова в качестве кандидата на пост губернатора Кировской области было принято на конференции регионального отделения партии «Единая Россия» 18 июня. По итогам тайного голосования врио главы области набрал большинство голосов.

Напомним, депутаты Заксобрания Кировской области назначили выборы главы региона на 11 сентября текущего года. Позднее областной Центризбирком сообщил, что выборы будут проходить в течение двух дней — 10 и 11 сентября.

Ранее ЦИК принял документы о выдвижении в качестве кандидата на должность губернатора Кировской области юриста Антона Долгих в порядке самовыдвижения. Причем Долгих принимал участие в праймериз «Единой России», но не прошел.

Как сообщало ИА REGNUM, Соколов был назначен врио главы Кировской области в мае текущего года после досрочного сложения полномочий предыдущим губернатором Игорем Васильевым.

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