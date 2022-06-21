Кострома, , 17:23 — REGNUM На улице Профсоюзной в Костроме заработал Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), позволяющий выявлять и лечить онкологические заболевания на ранней стадии. Об этом сообщает администрация региона.

Центр амбулаторной онкологической помощи в Костроме https://adm44.ru

В учреждение можно попасть по направлению участкового терапевта или специалистов узкого профиля. В течение 24 часов медики проводят обследования, а затем подтверждают или опровергают диагноз.

Центр может обследовать до 100 человек в сутки. В нём оборудованы кабинеты ультразвуковой и эндоскопической диагностики, имеется высокоэффективный маммограф, дневное отделение на 8 коек.

Напомним, стройка Центра началась в 2020 году. Средства на реализацию проекта — 85 млн рублей выделил региональный бюджет. Ранее — в апреле 2022 года подобное учреждение открылось на базе окружной больницы Шарьи. До конца текущего года ещё один центр должен появиться в Галиче.

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