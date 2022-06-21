Москва, 21 июня, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Главами правительств стран ЕАЭС одобрена программа совместных действий в сфере защиты прав потребителей. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 21 июня сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина на пресс-конференции в Москве.

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По её словам, это первый программный документ, который направлен на создание практического механизма реализации согласованной политики в сфере защиты прав потребителей.

В числе мероприятий данной программы Малкина отметила создание механизма учета интересов потребителей, формирование системы разрешения трансграничных потребительских споров, поддержание рационального устойчивого потребления в рамках союза и многое другое.