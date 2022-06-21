Москва, , 18:29 — REGNUM Два крупнейших проекта — строительство моста на Сахалин и железная дорога из Якутска в Магадан, которые оценивают в 2,3 трлн рублей, не включены в документы стратегического планирования. Об этом РБК заявил министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков.

Остров Сахалин

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что строительство моста на Сахалин является «неизбежной историей», но не выгодно строить без экономического обоснования, то есть нужно определить грузы, которые будут по нему транспортироваться, только после этого мост будет построен. По ословам губернатора, общая стоимость строительства моста составит около 600 млрд рублей с учетом подъездных путей. Создание непосредственно переправы может обойтись примерно в 300 млрд рублей.

Чекунков назвал приоритетными проектами развитие «северной морской логистики», в том числе Северного морского пути, создание новых пограничных переходов между Россией и Китаем, а также увеличение складских мощностей в регионе.

Отметим, что проект Сахалинского моста рассматривался как альтернатива незавершённому строительству подводного тоннеля, обсуждение его создания в Российской Федерации ведётся с 1999 года.

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