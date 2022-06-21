Киев, , 17:09 — REGNUM В Киеве закончилось голосование по вопросу об изменении названий городских объектов. Среди 296 объектов, которые собираются переименовать по политическим причинам, оказалось и связанные с Белоруссией. Об этом сообщает Киевский городской совет.

Киев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По официальным данным, в голосовании, которое продолжалось четыре дня, приняло участие 6,5 миллиона украинских граждан.

Предложение назвать улицу в честь польского мятежника и террориста Винцента Калиновского, являющегося героем для белорусских националистов, победило сразу в двух номинациях голосования — по переименованию улиц Астраханской и Брестской.

Площадь Героев Бреста, названную в честь защитников Брестской крепости в 1941 году, собираются переименовать в Чернобаевскую. Ещё одним вариантом нового названия была улица Погони (имеется в виду символ белорусских националистов).

Результаты голосования будут переданы экспертной комиссии для дальнейшего рассмотрения. Она должна выдать заключение, на основании которого депутаты горсовета будут принимать окончательные решения о переименовании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве прошло голосование по переименованию пяти станций метрополитена, в том числе связанных с Белоруссией. Минскую станцию предложили переименовать в «Варшавскую», а Берестейскую — в «Бучанскую».